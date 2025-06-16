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Израиль установил полный воздушный контроль над Тегераном, Иран потерял треть пусковых установок баллистики – ЦАХАЛ

Киев • УНН

 • 428 просмотра

ВВС Израиля заявили о полном воздушном контроле над Тегераном, уничтожив треть иранских пусковых установок. Также нанесены удары по военным объектам в Исфахане.

Израиль установил полный воздушный контроль над Тегераном, Иран потерял треть пусковых установок баллистики – ЦАХАЛ

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил на пресс-конференции, что Военно-воздушные силы установили "полный воздушный контроль" над столицей Ирана Тегераном. Также он добавил, что ВВС Израиля уничтожили треть пусковых установок баллистических ракет Ирана и сорвали "значительную часть" атак на Израиль, сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Детали

В воскресенье вечером и в понедельник утром по Израилю было запущено 65 баллистических ракет и десятки беспилотников. Большинство из них были перехвачены, хотя три удара унесли жизни восьми человек. Однако, по его словам Дефрина, Иран хотел запустить как минимум вдвое больше ракет по Израилю за ночь.

В течение ночи ВВС Израиля в Иране одновременно ударили по 20 баллистическим ракетам, прежде чем они были запущены. ЦАХАЛ утверждает, что около 50 истребителей и беспилотников также обнаружили и поразили места хранения ракет и командных центров, где собрались иранские солдаты для запуска ракет.

С начала конфликта, по сообщениям ЦАХАЛ, было уничтожено более 120 иранских пусковых установок баллистических ракет, которые, по их словам, составляли треть от того, что было у Ирана.

Кроме того, военные утверждают, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по Исфахану в течение ночи, поразив более 100 военных целей.

Дополнение

Ночью 15 июня Израиль нанес удар по топливному складу в Тегеране и объектам ядерной программы Ирана, вызвав масштабные пожары. Подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода и экспериментальных лабораторий.

Вечером 14 июня Иран начал новую волну ударов по Израилю, запустив ракеты. В результате обстрела в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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