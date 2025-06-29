Ізраїль ліквідував ще одного ключового терориста "Хезболли": що відомо

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ліквідацію ще одного ключового терориста "Хезболли" в Лівані, Аббаса аль-Хассана Вахбі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ЦАХАЛу.

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"У суботу Сили оборони Ізраїлю завдали удару і ліквідували терориста Аббаса аль-Хассана Вахбі в районі Махрун на півдні Лівану. Він відповідав за розвідку в силах "Радван" Хезболли", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦАХАЛу, бойовика було залучено до зусиль із відновлення терористичної організації "Хезболла" і перевезення зброї.

Це є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. Сили оборони Ізраїлю продовжать діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль - резюмували в ЦАХАЛі.

Раніше Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ліквідацію ключового терориста ліванського терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Мухаммада Хаммуді.

Нагадаємо

21 червня ЦАХАЛ повідомив, що внаслідок вдалих ударів її військово-повітряних сил було ліквідовано два високопоставлених посадовців іранських елітних сил "Кудс". Серед них Саїд Ізаді, який був причетний до організації кривавого нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше у ЦАХАЛ заявили про ліквідацію Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА Повітряно-космічних сил КВІР. Джудакі був відповідальний за сотні атак БПЛА на територію Ізраїлю.

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані