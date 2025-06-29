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Израиль ликвидировал еще одного ключевого террориста "Хезболлы": что известно

Киев • УНН

 • 368 просмотра

ЦАХАЛ заявил о ликвидации Аббаса аль-Хассана Вахби, террориста "Хезболлы" из сил "Радван", отвечавшего за разведку и перевозку оружия. Израиль считает это нарушением договоренностей и обещает устранять все угрозы.

Израиль ликвидировал еще одного ключевого террориста "Хезболлы": что известно

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного ключевого террориста "Хезболлы" в Ливане, Аббаса аль-Хассана Вахби. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа.

Детали

"В субботу Силы обороны Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махрун на юге Ливана. Он отвечал за разведку в силах "Радван" Хезболлы", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, боевик был вовлечен в усилия по восстановлению террористической организации "Хезболла" и перевозке оружия.

Это является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Силы обороны Израиля продолжат действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль

- резюмировали в ЦАХАЛе.

Ранее Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации ключевого террориста ливанской террористической группировки "Хезболла" Хасана Мухаммада Хаммуди.

Напомним

21 июня ЦАХАЛ сообщил, что в результате удачных ударов ее военно-воздушных сил были ликвидированы два высокопоставленных должностных лица иранских элитных сил "Кудс". Среди них Саид Изади, который был причастен к организации кровавого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА Воздушно-космических сил КСИР. Джудаки был ответственен за сотни атак БПЛА на территорию Израиля.

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане23.05.25, 06:11 • 58447 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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