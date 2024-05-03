Італія вимагає компенсації від ЄС за конфісковані Росією активи
Київ • УНН
Італійський уряд домагається від ЄС компенсації за збитки, яких зазнали італійські фірми через російські санкції, в тому числі розглядає ідею дозволити компаніям, чиї активи були арештовані Москвою, подавати заявки на заморожені європейські активи, що належать російським суб'єктам господарювання.
Італійський уряд намагається домовитись із Європейським Союзом про компенсацію збитків, завданих фірмам, які потрапили під російські санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на зустрічі із представниками італійських компаній, які працюють в Росії, повідомляє Reuters, передає УНН.
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Таяні заявив, що італійський уряд активно працює на європейському рівні, оскільки лише у європейському контексті можна розвʼязати питання щодо санкцій.
Ми шукаємо рішення, аби компенсувати втрати, що зазнали компанії, яких торкнулися російські санкції
Доповнення
Урядовий чиновник сказав, що ідея, яка вивчається на рівні ЄС, полягає в тому, щоб дозволити компаніям, чиї активи були захоплені Москвою, звертатися до вже заморожених європейських активів, що належать ВАТ "Газпром побутові системи" або іншим компаніям, які Путін використовує для контролю над російськими підрозділами ЄС.
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