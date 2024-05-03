Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы

Итальянское правительство пытается договориться с Европейским Союзом о компенсации убытков, причиненных фирмам, которые попали под российские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече с представителями итальянских компаний, работающих в России, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Таяни заявил, что итальянское правительство активно работает на европейском уровне, поскольку только в европейском контексте можно решить вопрос о санкциях.

Мы ищем решение, чтобы компенсировать потери, понесенные компаниями, которых коснулись российские санкции сказал он.

Дополнение

Правительственный чиновник сказал, что идея, которая изучается на уровне ЕС, заключается в том, чтобы позволить компаниям, чьи активы были захвачены Москвой, обращаться к уже замороженным европейским активам, принадлежащим ОАО "Газпром бытовые системы" или другим компаниям, которые Путин использует для контроля над российскими подразделениями ЕС. группы.

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