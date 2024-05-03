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Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы
Итальянское правительство добивается от ЕС компенсации за убытки, которые понесли итальянские фирмы из-за российских санкций, в том числе рассматривает идею разрешить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, подавать заявки на замороженные европейские активы, принадлежащие российским субъектам хозяйствования.
На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов
Массовое цветение нарцисса узколистного началось в Долине нарциссов, уникальной природоохранной зоне вблизи Хуста на Закарпатье, Украина, и продлится до конца недели.
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека
Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела из "Градов" села Мемрика в Донецкой области.
В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени
Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.
TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго
TikTok на короткое время снова стал доступным в России, но затем снова был частично заблокирован, и пользователи не могли публиковать видео или выходить в прямой эфир.
В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено
На улице Генерала Наумова в Киеве образовался провал, который частично затруднил движение транспорта, и патрульная полиция сообщила об этом соответствующие службы для обеспечения безопасности дорожного движения.
Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ
Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.
НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ
НАТО осуждает гибридные действия России против членов Альянса и будет реагировать на такие нападения индивидуально и коллективно, продолжая поддерживать Украину.
В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов
Новые правила охраны промышленных образцов в Украине, которые вступили в силу 1 мая, позволяют бизнесу быстро регистрировать и защищать внешний вид своих инновационных продуктов от копирования, способствуя коммерциализации интеллектуальных активов.
В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки
Собаку по имени Китти, которая погибла во время российского обстрела Одессы 29 апреля, похоронили в городе во время церемонии прощания со всеми домашними животными и военными собаками, которые погибли во время российского вторжения.