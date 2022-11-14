Польша конфисковала долю "Газпрома" на участке газопровода "Ямал"

Детали

Этот шаг был разработан для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры, заявили в министерстве развития Польши.

Российскому газовому гиганту принадлежало 48% акций компании, а польскому государству – 52%.

Дополнение

«Газпром» полностью прекратил поставки газа по газопроводу в апреле.

Трубопровод может транспортировать до 33 миллиардов кубометров газа из месторождений российского полуострова Ямал и Западной Сибири через беларусь и Польшу в Германию.

В мае россия объявила об ответных санкциях в отношении более 30 энергетических компаний, в том числе EuRoPol Gaz, в ответ на санкции, введенные западными странами в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину.