Польша конфисковала долю "Газпрома" на участке газопровода "Ямал"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правительство Варшавы заявило, что конфискует долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz, компании, владеющей польским участком газопровода Ямал-Европа, передает УНН.
Детали
Этот шаг был разработан для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры, заявили в министерстве развития Польши.
Российскому газовому гиганту принадлежало 48% акций компании, а польскому государству – 52%.
Дополнение
«Газпром» полностью прекратил поставки газа по газопроводу в апреле.
Трубопровод может транспортировать до 33 миллиардов кубометров газа из месторождений российского полуострова Ямал и Западной Сибири через беларусь и Польшу в Германию.
В мае россия объявила об ответных санкциях в отношении более 30 энергетических компаний, в том числе EuRoPol Gaz, в ответ на санкции, введенные западными странами в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину.