Польща конфіскувала частку "Газпрому" на ділянці газопроводу "Ямал"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уряд Варшави заявив, що конфіскує частку «Газпрому» в EuRoPol Gaz, компанії, яка володіє польською ділянкою газопроводу Ямал-Європа, передає УНН.
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Цей крок був розроблений для забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури, заявили в міністерстві розвитку Польщі.
Російському газовому гіганту належало 48% акцій компанії, а польській державі - 52%.
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«Газпром» повністю припинив постачання газу газопроводом у квітні.
Трубопровід може транспортувати до 33 мільярдів кубометрів газу з родовищ російського півострова Ямал та Західного Сибіру через білорусь та Польщу до Німеччини.
У травні росія оголосила про санкції у відповідь щодо більше 30 енергетичних компаній, у тому числі EuRoPol Gaz, у відповідь на санкції, введені західними країнами щодо Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.