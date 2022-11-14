Польща конфіскувала частку "Газпрому" на ділянці газопроводу "Ямал"

Деталі

Цей крок був розроблений для забезпечення безпеки критично важливої ​​інфраструктури, заявили в міністерстві розвитку Польщі.

Російському газовому гіганту належало 48% акцій компанії, а польській державі - 52%.

Доповнення

«Газпром» повністю припинив постачання газу газопроводом у квітні.

Трубопровід може транспортувати до 33 мільярдів кубометрів газу з родовищ російського півострова Ямал та Західного Сибіру через білорусь та Польщу до Німеччини.

У травні росія оголосила про санкції у відповідь щодо більше 30 енергетичних компаній, у тому числі EuRoPol Gaz, у відповідь на санкції, введені західними країнами щодо Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.