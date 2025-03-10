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ISW проаналізувало, чи пов’язана активізація рф на Курщині з зупинкою від США розвідданих

Київ • УНН

 • 32107 перегляди

російські війська посилили наступ в Курській області після призупинення обміну розвідданими між США та Україною 5 березня. кремль заявив про намір використати паузу в допомозі для завдання максимальної шкоди.

ISW проаналізувало, чи пов’язана активізація рф на Курщині з зупинкою від США розвідданих

Прямий зв'язок між призупиненням обміну розвідданих США з Україною та початком розвалу українського виступу в курській області не є очевидним, хоча в кремлі заявили про свій намір скористатися призупиненням американської допомоги для завдання максимальної шкоди.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

З початку вторгнення в серпні 2024 року росія намагалася відтіснити українські сили від виступу в Курській області шляхом повільного, виснажливого просування. Пізніше в жовтні 2024 року росія розгорнула приблизно 12 000 північнокорейських військовослужбовців для допомоги у відбитті вторгнення, але російські війська продовжували досягати лише поступових успіхів

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими США з Україною 5 березня, хоча продовжують надходити суперечливі повідомлення про деталі призупинення США. Російські війська 6 і 7 березня активізували наступальні операції з витіснення українських військ з Курської області.

"Майже готові": Трамп заявив, що США можуть поновити передачу Україні розвідданих - Axios10.03.25, 03:27 • 29865 переглядiв

Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, почало повідомляти про більш швидке просування росії в Курській області 5 березня.

Джерело в українському уряді заявило в статті Time від 8 березня, що призупинення США в обміні даними розвідки найбільше вплинуло на операції України в курській області.  

Аналітики повідомляють, що російські військові раніше не ставили пріоритетом зусилля з витіснення українських сил з курської області над подальшим просуванням на сході України, попри те, що наприкінці 2024 року було зосереджено достатнє угруповання сил для цього.

Прямий зв’язок між призупиненням обміну розвідданими США та початком розвалу українського виступу в курській області не є очевидним, хоча офіційні особи кремля нещодавно оголосили про свій намір скористатися призупиненням військової допомоги США та обміну розвідданими, щоб "завдати максимальної шкоди" українським силам "на землі" протягом обмеженого періоду часу до можливого майбутнього відновлення обміну розвідданими США та військова допомога Україні

- йдеться в повідомленні. 

Київ запропонує США часткове припинення вогню в обмін на відновлення допомоги та надання розвідданих - FT10.03.25, 02:20 • 117810 переглядiв

Контекст

9 березня головний сержант роти 47 ОМБр "Маґура" Олег Чаус повідомляв, що українські військові сили ведуть боротьбу зі штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти в оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.

 США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Три офіційні особи підтвердили заморожування каналів розвідки між Вашингтоном та Києвом.

 Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні. 

Анна Мурашко

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