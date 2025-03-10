ISW проанализировало, связана ли активизация РФ на Курщине с приостановкой разведданных от США
Киев • УНН
Российские войска усилили наступление в Курской области после приостановки обмена разведданными между США и Украиной 5 марта. Кремль заявил о намерении использовать паузу в помощи для нанесения максимального ущерба.
Прямой связь между приостановкой обмена разведданными США с Украиной и началом развала украинского выступа в Курской области не является очевидным, хотя в Кремле заявили о своем намерении воспользоваться приостановкой американской помощи для нанесения максимального ущерба.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
С начала вторжения в августе 2024 года Россия пыталась вытеснить украинские силы от выступа в Курской области путем медленного, изнурительного продвижения. Позже, в октябре 2024 года, Россия развернула примерно 12 000 северокорейских военнослужащих для помощи в отражении вторжения, но российские войска продолжали достигать лишь постепенных успехов
Отмечается, что администрация Трампа приостановила обмен разведданными США с Украиной 5 марта, хотя продолжают поступать противоречивые сообщения о деталях приостановки США. Российские войска 6 и 7 марта активизировали наступательные операции по вытеснению украинских войск из Курской области.
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Источник, связанный с украинской военной разведкой, начал сообщать о более быстром продвижении России в Курской области 5 марта.
Источник в украинском правительстве заявил в статье Time от 8 марта, что приостановка США в обмене данными разведки больше всего повлияла на операции Украины в Курской области.
Аналитики сообщают, что российские военные ранее не ставили приоритетом усилия по вытеснению украинских сил из Курской области над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года было сосредоточено достаточное группирование сил для этого.
Прямой связь между приостановкой обмена разведданными США и началом развала украинского выступа в Курской области не является очевидным, хотя официальные лица Кремля недавно объявили о своем намерении воспользоваться приостановкой военной помощи США и обмена разведданными, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на земле" в течение ограниченного периода времени до возможного будущего восстановления обмена разведданными США и военной помощи Украине
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Контекст
9 марта главный сержант роты 47 ОМБр "Маґура" Олег Чаус сообщал, что украинские военные силы ведут борьбу со штурмовыми группами ВС РФ - враг пытается подразделения ЗСУ взять в окружение. В целом враг превосходит украинские силы в количестве, кроме того, путь на Суджанскую территорию Россия пытается контролировать FPV-дронами.
США пошли на заморозку с предоставлением разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановке военной помощи. Три официальных лица подтвердили замораживание каналов разведки между Вашингтоном и Киевом.
Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.