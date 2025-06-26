ISW: кремль використовує медведєва для підриву підтримки України Заходом

Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва, щоб підірвати підтримку України Заходом. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що напередодні медведєв заявив у соцмережах, зокрема англомовних, що ЄС перетворюється на політизовану "русофобську організацію", яка "мріє про помсту росії".

Він також звинуватив ЄС у перетворенні на мілітаризований блок, який становить таку ж значну загрозу для росії, як і НАТО, стверджуючи, що "Брюссель сьогодні є справжнім ворогом росії" через озброєння України. медведєв заявив, що вступ України до ЄС загрожуватиме росії, і натякнув, що росія може знищити всю Україну, щоб запобігти цьому.

кремль зазвичай використовує медведєва для посилення провокаційної риторики, спрямованої на розпалювання паніки та страху серед західних лідерів, та на перешкоджання Заходу надавати допомогу Україні - зазначається у статті.

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В ISW підкреслюють, що кремлівські чиновники та пов'язані з ними особи неодноразово поширювали наративи про те, що ЄС є, по суті, військовою організацією, подібною до НАТО. Так, кремль нещодавно "активував" медведєва для прогнозування загроз розповсюдження ядерної зброї після ударів США по ядерній програмі Ірану.

"Нещодавні коментарі медведєва не є серйозним риторичним перегином, а радше продовженням інформаційної кампанії кремля, спрямованої на підрив підтримки України з боку Заходу", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп розкритикував дмитра медведєва за натяки про постачання ядерної зброї Ірану, закликаючи до серйозного ставлення до теми ядерної зброї. медведєв пізніше пояснив свої слова, заперечивши наміри рф щодо постачання ядерної зброї Ірану, але наголосив, що інші країни можуть це зробити.

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