ISW: кремль использует медведева для подрыва поддержки Украины Западом

Кремль продолжает использовать агрессивную риторику заместителя председателя совета безопасности россии дмитрия медведева, чтобы подорвать поддержку Украины Западом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне медведев заявил в соцсетях, в частности англоязычных, что ЕС превращается в политизированную "русофобскую организацию", которая "мечтает о мести россии".

Он также обвинил ЕС в превращении в милитаризованный блок, который представляет такую же значительную угрозу для россии, как и НАТО, утверждая, что "Брюссель сегодня является настоящим врагом россии" из-за вооружения Украины. медведев заявил, что вступление Украины в ЕС будет угрожать россии, и намекнул, что россия может уничтожить всю Украину, чтобы предотвратить это.

кремль обычно использует медведева для усиления провокационной риторики, направленной на разжигание паники и страха среди западных лидеров, и на препятствование Западу оказывать помощь Украине - отмечается в статье.

Для захвата "буферной зоны" медведева россии потребуется 91 год - ISW

В ISW подчеркивают, что кремлевские чиновники и связанные с ними лица неоднократно распространяли нарративы о том, что ЕС является, по сути, военной организацией, подобной НАТО. Так, кремль недавно "активировал" медведева для прогнозирования угроз распространения ядерного оружия после ударов США по ядерной программе Ирана.

"Недавние комментарии медведева не являются серьезным риторическим перегибом, а скорее продолжением информационной кампании кремля, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны Запада", - резюмируют аналитики.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп раскритиковал дмитрия медведева за намеки о поставках ядерного оружия Ирану, призывая к серьезному отношению к теме ядерного оружия. медведев позже объяснил свои слова, отрицая намерения рф по поставкам ядерного оружия Ирану, но подчеркнул, что другие страны могут это сделать.

"Безрассудный комментарий": Келлог отреагировал на угрозы медведева Третьей мировой войной