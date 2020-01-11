Іран обіцяє провести розслідування та покарати винних у збитті українського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Іран проведе розслідування та покарає винних в діях, що спричинили потрапляння ракети в український пасажирський літак. Про це йдеться у заяві президента Ірану Хасан Рухані, оприлюдненій після того, як країна офіційно визнала, що літак МАУ був збитий іранською військовою ракетою, повідомляє УНН.
“Подібний інцидент — не те, що можна легко забути. Потрібне подальше розслідування”, — заявив Рухані.
Він наголосив, що в подальшому необхідно встановити причини та джерела трагедії та “піддати кримінальному переслідуванню тих, хто припустився цієї неприпустимої помилки”.
Як повідомляв УНН, Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.
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Нагадаємо, Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України”.
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.
“Ми звертаємося до прем’єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані”, — сказав Мусаві.
Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем’єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.