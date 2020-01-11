Іран обіцяє провести розслідування та покарати винних у збитті українського літака

КИЇВ. 11 січня. УНН. Іран проведе розслідування та покарає винних в діях, що спричинили потрапляння ракети в український пасажирський літак. Про це йдеться у заяві президента Ірану Хасан Рухані, оприлюдненій після того, як країна офіційно визнала, що літак МАУ був збитий іранською військовою ракетою, повідомляє УНН.