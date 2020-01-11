Иран обещает провести расследование и наказать виновных в том, что украинский самолет был сбит

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110434 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113051 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111551 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123799 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103906 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107265 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107528 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131769 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130566 просмотра

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Иран обещает провести расследование и наказать виновных в том, что украинский самолет был сбит

Иран обещает провести расследование и наказать виновных в том, что украинский самолет был сбит

Киев  •  УНН

 • 17460 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Иран проведет расследование и накажет виновных в действиях, повлекших попадания ракеты в украинский пассажирский самолет. Об этом говорится в заявлении президента Ирана Рухани, обнародованном после того, как страна официально признала, что самолет МАУ был сбит иранской военной ракетой, сообщает УНН.

"Подобный инцидент - не то, что можно легко забыть. Требуется дальнейшее расследование", - заявил Рухани.

Он отметил, что в дальнейшем необходимо установить причины и источники трагедии и "подвергнуть уголовному преследованию тех, кто допустил эту недопустимую ошибку".

Как сообщал УНН, Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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Напомним, Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

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