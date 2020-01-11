Иран обещает провести расследование и наказать виновных в том, что украинский самолет был сбит

КИЕВ. 11 января. УНН. Иран проведет расследование и накажет виновных в действиях, повлекших попадания ракеты в украинский пассажирский самолет. Об этом говорится в заявлении президента Ирана Рухани, обнародованном после того, как страна официально признала, что самолет МАУ был сбит иранской военной ракетой, сообщает УНН.