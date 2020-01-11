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Президент України відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Україна очікує офіційних вибачень та об’єктивного розслідування від Ірану, після того, як країна визнала, що український пасажирський літак був збитий військовою ракетою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах“,- заявив глава держави.

Володимир Зеленський вислови сподівання, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон.

“Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості”, — наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

Нагадаємо, Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО. 

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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