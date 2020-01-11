Президент України відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака

КИЇВ. 11 січня. УНН. Україна очікує офіційних вибачень та об’єктивного розслідування від Ірану, після того, як країна визнала, що український пасажирський літак був збитий військовою ракетою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.