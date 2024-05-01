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Інформація про відставку міністра оборони Рустема Умєрова не відповідає дійсності - ЦПД

Інформація про відставку міністра оборони Рустема Умєрова не відповідає дійсності - ЦПД

Київ • УНН

 • 20614 перегляди

Центр протидії дезінформації спростовує повідомлення про відставку міністра оборони Рустема Умєрова та міністра інфраструктури Олександра Кубракова як неправдиву інформацію.

Інформація про відставку міністрів оборони та інфраструктури Рустема Умєрова і Олександра Кубракова - фейк. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє ЦПД, в українських ЗМІ розповсюджується інформація про нібито відставки міністра оборони Рустема Умєрова та призначення його на посаду міністра інфраструктури України замість Олександра Кубракова

"Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності. Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави", - повідомили в ЦПД.

Контекст

Сьогодні головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що за даними джерел видання, Офіс президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова. На його місце планується призначення діючого міністра оборони Рустема Умєрова.

"Причина відставки - поступова зачистка головою офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком. Єрмак почав активні дії по дискредитації Кубракова після конфлікту щодо звільнення міністра оборони Резнікова. На цю посаду претендував Кубраков, але Єрмак вважає, що контроль міністра оборони та міністра закордонних справ це його виключна сфера впливу, і там мають призначатись тільки ті люди, яких він контролює", - писав Бутусов.

Він зазначав, що на посаду міністра оборони планується призначити військового.

Нагадаємо

Рустема Умєрова було призначено Верховною Радою на посаду міністра оборони у серпні минулого року замість Олексія Резнікова.

Павло Башинський

Павло Башинський

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