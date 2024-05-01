Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124989 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120116 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128270 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154649 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец

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SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену

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Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно

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Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  228048 просмотра

Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

Центр противодействия дезинформации опровергает сообщения об отставке министра обороны Рустема Умерова и министра инфраструктуры Александра Кубракова как ложную информацию.

политика •   •  1501 просмотра
Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет

Чиновника Деснянской райгосадминистрации поймали с поличным при получении взятки в размере 10 000 гривен за разрешение на незаконную торговлю алкоголем и сигаретами без разрешительных документов.

Киев •   •  2591 просмотра
В Киеве на взятке поймали чиновника из Деснянской РГА, который собирался "крышевать" нелегальную продажу алкоголя и сигарет

Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец

Война россии против Украины нанесла больший ущерб природе, чем инфраструктуре, а экологические преступления на сегодня составляют более 60 миллиардов долларов.

Война •   •  3079 просмотра
Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец

SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену

SpaceX близка к завершению лицензионного соглашения о предоставлении Йемену спутниковых интернет-терминалов Starlink, что может занять еще месяц, - это сделает Йемен одной из немногих стран на Ближнем Востоке, имеющих право пользоваться этой услугой.

Новости Мира •   •  2826 просмотра
SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену

Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно

Хозяйства, которые получили кредиты до 2022 года и находятся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их погашение до 31 декабря 2025 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Экономика •   •  3901 просмотра
Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно

Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов

Заявка Сиднея на присоединение к мировым марафонам получила дополнительный импульс после того, как в 2024 году он достигнет рекордного количества участников - 24 000 бегунов, что станет самой большой аудиторией для австралийского марафона на выносливость.

спорт •   •  4957 просмотра
Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов

Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах

Премьер-министр Грузии пообещал принять противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, назвав митинги "дискомфортом, который необходимо перетерпеть", чтобы предотвратить поляризацию и радикализм в долгосрочной перспективе.

Новости Мира •   •  4937 просмотра
Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах

В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.

Общество •   •  5271 просмотра
В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав

Почти 100 военнослужащих уже воспользовались услугой бесплатного протезирования зубов, которую Министерство здравоохранения ввело меньше месяца назад.

Здоровье •   •  5120 просмотра
Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав

рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец

По словам министра экологии Украины, россия совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, вызвав массовое загрязнение воздуха, воды и оставив 25% украинской земли потенциально заминированными.

Война •   •  6553 просмотра
рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец