Информация об отставке министра обороны Рустема Умерова не соответствует действительности - ЦПД

Информация об отставке министров обороны и инфраструктуры Рустема Умерова и Александра Кубракова - фейк. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.

Детали

Как сообщает ЦПД, в украинских СМИ распространяется информация о якобы отставке министра обороны Рустема Умерова и назначении его на должность министра инфраструктуры Украины вместо Александра Кубракова.

"Центр верифицировал информацию у соответствующих структур и отмечает, что эта информация не соответствует действительности. Важно очень осторожно работать с информацией, которая касается Сил обороны. От этого зависит безопасность государства", - сообщили в ЦПД.

Контекст

Сегодня главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что по данным источников издания, Офис президента готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место планируется назначение действующего министра обороны Рустема Умерова.

"Причина отставки - постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком. Ермак начал активные действия по дискредитации Кубракова после конфликта по увольнению министра обороны Резникова. На эту должность претендовал Кубраков, но Ермак считает, что контроль министра обороны и министра иностранных дел это его исключительная сфера влияния, и там должны назначаться только те люди, которых он контролирует", - писал Бутусов.

Он отмечал, что на должность министра обороны планируется назначить военного.

Напомним

Рустем Умеров был назначен Верховной Радой на должность министра обороны в августе прошлого года вместо Алексея Резникова.