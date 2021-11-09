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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Інфляція продовжує триматися вище 10%: які продукти дорожчають найбільше

Київ • УНН

 • 29381 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Споживчі ціни у жовтні цього року в Україні зросли на 10,9% у річному вимірі (проти жовтня минулого року), впавши нижче показника в 11% місяцем раніше. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.

Інфляція продовжує триматися вище 10%: які продукти дорожчають найбільше

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в жовтні порівняно із вереснем цього року становила 0,9%, з початку року – 8,5%.

Базова інфляція в жовтні порівняно із вереснем становила 1,0%, з початку року – 6,6%.

Як змінилися ціни на продукти

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1% (у річному вимірі подорожчання на 13,6%). Найбільше (на 10,6%) у жовтні подорожчали овочі. На 4,0-1,1% за місяць зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, яйця. Водночас на 6,6-1,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у жовтні підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%.

Тарифи на комуналку

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у жовтні на 0,9% відбулося за рахунок здешевлення електроенергії на 7,4%. Разом з тим відбулося підвищення цін на природний газ на 3,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,6%. Водночас, у річному вимірі ціни на комуналку сповільнили зростання до 18,8% з 25,1% місяцем раніше.

Ціни на інші послуги

Ціни на транспорт зросли у жовтні на 1,1% передусім за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,6%. Водночас на 4,3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни у жовтні зросли на 1,7%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв’язку на 14,0%.

За місяць ціни на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, зросли на 1,0%, у річному вимірі підвищилися на 6,2%, на освіту - зросли за місяць на 0,1%, у річному вимірі - 16,9%.

Доповнення

Інфляція, що була зафіксована у вересні, стала найвищою з 2017 року. Вона становила 11% у річному вимірі.

Тим часом у Міністерстві фінансів сподіваються втримати рівень інфляції цього року у межах 10%, не перевищуючи цю позначку. А Національний банк України прогнозує, що інфляція сповільниться до 9,6% наприкінці цього року.

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