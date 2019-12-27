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Індекс олів'є: ціна святкового салату за рік зросла на 8,4%

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вартість трьох кілограмів салату "Олів’є" цього року виросла на 8,4%, порівняно з собівартістю салату минулого року. Про це повідомила голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко під час пресконференції на тему "Новорічний стіл 20206 скільки витратять українці", передає кореспондент УНН.

"Ціни на продукти харчування, такі як овочі, в деяких випадках впали, наприклад, на цибулю. Якщо говорити про "Олів’є" і "індекс олів’є", то вартість "Олів’є" виросте на 8,4%, якщо брати за три кілограми, як ми любимо говорити, "тазик олів’є". Якщо зробити три кілограми "Олів’є", то порівняно з минулим роком – вони виросли на 8,4%", - сказала Хотенко.

Вона пояснила, що це відбувається за рахунок подорожчання м’ясних інгредієнтів. Таким чином, вартість "Олів’є" до нового року обійдеться у 64 гривні за кілограм, тобто, 192 гривні за три кілограми.

Нагадаємо, українці не готові витрачати на новорічний стіл стільки ж, скільки торік.

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