Индекс оливье: цена праздничного салата за год выросла на 8,4%

"Цены на продукты питания, такие как овощи, в некоторых случаях упали, например, на лук. Если говорить об "Оливье" и "индексе оливье", то стоимость "Оливье" вырастет на 8,4%, если брать за три килограмма, как мы любим говорить, "тазик оливье". Если сделать три килограмма "Оливье", то по сравнению с прошлым годом - они выросли на 8,4%", - сказала Хотенко.

Она объяснила, что это происходит за счет подорожания мясных ингредиентов. Таким образом, стоимость "Оливье" до нового года обойдется в 64 гривны за килограмм, то есть, 192 гривны за три килограмма.

Напомним, украинцы не готовы тратить на новогодний стол столько же, сколько в прошлом году.