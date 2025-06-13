Ілва Йоханссон стане спецпредставником ЄС у справах українців: що про неї відомо

Колишня єврокомісарка Ілва Йоханссон стане новим спеціальним посланником Європейського Союзу у справах українців. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних посадовців ЄС, інформує УНН.

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Зазначається, що Йоханссон займе новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців.

Йоханссон, колишня шведська міністерка, була комісаром ЄС з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги" - пише видання.

Минулого тижня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що роль спеціального посланника полягатиме у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, включаючи розвиток центрів".

Нагадаємо

Євросоюз розробляє план для безпечного повернення українців після війни, враховуючи інтереси тих, хто повертається, і тих, хто залишається в ЄС до березня 2027 року.

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