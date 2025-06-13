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Ілва Йоханссон стане спецпредставником ЄС у справах українців: що про неї відомо

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Колишня єврокомісарка Ілва Йоханссон стане новим спеціальним посланником ЄС у справах українців. Вона буде контролювати стратегію Єврокомісії щодо українських біженців.

Ілва Йоханссон стане спецпредставником ЄС у справах українців: що про неї відомо

Колишня єврокомісарка Ілва Йоханссон стане новим спеціальним посланником Європейського Союзу у справах українців. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних посадовців ЄС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Йоханссон займе новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців.

Йоханссон, колишня шведська міністерка, була комісаром ЄС з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги"

- пише видання.

Минулого тижня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що роль спеціального посланника полягатиме у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, включаючи розвиток центрів".

Нагадаємо

Євросоюз розробляє план для безпечного повернення українців після війни, враховуючи інтереси тих, хто повертається, і тих, хто залишається в ЄС до березня 2027 року.

У Євросоюзі для українців продовжили безкоштовний роумінг12.02.23, 23:56 • 1374393 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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