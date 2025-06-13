Илва Йоханссон станет спецпредставителем ЕС по делам украинцев: что о ней известно

Бывший еврокомиссар Илва Йоханссон станет новым специальным посланником Европейского Союза по делам украинцев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Йоханссон займет новосозданную должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Еврокомиссии в отношении украинских беженцев.

Йоханссон, бывшая шведская министерша, была комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она неоднократно посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, а в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом "За заслуги" - пишет издание.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил, что роль специального посланника будет заключаться в усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, включая развитие центров".

Напомним

Евросоюз разрабатывает план для безопасного возвращения украинцев после войны, учитывая интересы тех, кто возвращается, и тех, кто остается в ЕС до марта 2027 года.

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