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Ідеальний "цугцванг пригожина" - Подоляк прокоментував ситуацію з пвк "вагнер" у Бахмуті

Ідеальний "цугцванг пригожина" - Подоляк прокоментував ситуацію з пвк "вагнер" у Бахмуті

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію, в якій опинилась пвк "вагнер" у Бахмуті під керівництвом євгенія пригожина, зазначивши, що терористичному угрупованню не залишилось нічого, окрім як "чекати на фінал", пише УНН.

Деталі

"Ідеальний "цугцванг пригожина". Іти вперед не можна: знищать ЗСУ… Повернутися назад не можна: знищать загороджувальні загони міноборони рф… Стояти на місці – просто знищать. Боєприпасів не дають. Що лишається? Бути офіційно визнаним терористичним угрупованням. І чекати на фінал...", - написав радник глави ОП.

Доповнення

євгеній пригожин завив, що "вагнерівці" залишать Бахмут 10 травня через брак боєприпасів, а також, що виходить на зв'язок із главою чечні рамзаном кадировим, щоб передати свої позиції "ахмату". Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що саме брак людей, а не снарядний голод змушує пригожина робити такі заяви. До того ж за його словами, продовжується внутрішнє протистояння у військовому керівництві рф. 

Дослідники з Інституту вивчення війни зазначають, що пригожин і кадиров мають на меті представити міноборони росії та регулярні російські війська як неефективні, тим самим сформувавши умови для звинувачення міністерства оборони рф у невдачах в боях у деяких районах Бахмуту.

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Те, що Пригожин не виконав свою погрозу вивести війська 5 травня, свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від міноборони росії. Він намагався шантажувати оборонне відомство, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут і він міг самостійно заявити про перемогу в місті за рахунок ймовірних приготувань російських військових перед запланованим українським контрнаступом, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Його нездатність зв'язатися з командуючим так званою спеціальною військовою операцією сергієм суровікіним, якщо це правда, вказує на те, що пригожин не має стільки важелів впливу в російському міноборони, як він собі уявляв, повідомляють експерти.

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