Идеальный "цугцванг пригожина" - Подоляк прокомментировал ситуацию с чвк "вагнер" в Бахмуте

ukru
13 марта, 19:26 • 51092 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106012 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108377 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108489 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102159 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96555 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110594 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131510 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171649 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202739 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 44903 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 39945 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 26528 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 48870 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 28457 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171649 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202739 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144351 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150838 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187323 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66367 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103804 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120804 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156475 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163337 просмотра
Актуальное
Идеальный "цугцванг пригожина" - Подоляк прокомментировал ситуацию с чвк "вагнер" в Бахмуте

Идеальный "цугцванг пригожина" - Подоляк прокомментировал ситуацию с чвк "вагнер" в Бахмуте

Киев • УНН

 • 3589164 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в которой оказались чвк "вагнер" в Бахмуте под руководством евгения пригожина, отметив, что террористической группировке не осталось ничего, кроме как "ждать финала", пишет УНН.

Детали

"Идеальный «цугцванг пригожина». Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ… Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды минобороны рф… Стоять на месте – просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала...", - написал советник главы ОП.

Дополнение

евгений пригожин завил, что "вагнеровцы" оставят Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов, а также, что выходит на связь с главой чечни рамзаном кадыровым, чтобы передать свои позиции "ахмату". Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф. 

Исследователи из Института изучения войны отмечают, что пригожин и кадыров имеют целью представить минобороны россии и регулярные российские войска как неэффективные, тем самым сформировав условия для обвинения министерства обороны рф в неудачах в боях в некоторых районах Бахмута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты не могут продвинуться за Бахмут – Минобороны

То, что пригожин не выполнил свою угрозу вывести войска 5 мая, свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от минобороны россии. Он пытался шантажировать оборонное ведомство, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и он мог самостоятельно заявить о победе в городе за счет вероятных приготовлений российских военных перед запланированным украинским контрнаступлением, отмечают аналитики Института изучения войны. Его неспособность связаться с командующим так называемой специальной военной операцией сергеем суровикиным, если это правда, указывает на то, что пригожин не имеет столько рычагов влияния в российском минобороны, как он себе представлял, сообщают эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще плюс 690: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы