Идеальный "цугцванг пригожина" - Подоляк прокомментировал ситуацию с чвк "вагнер" в Бахмуте

Детали

"Идеальный «цугцванг пригожина». Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ… Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды минобороны рф… Стоять на месте – просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала...", - написал советник главы ОП.

Дополнение

евгений пригожин завил, что "вагнеровцы" оставят Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов, а также, что выходит на связь с главой чечни рамзаном кадыровым, чтобы передать свои позиции "ахмату". Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что именно нехватка людей, а не снарядный голод заставляет пригожина делать такие заявления. К тому же по его словам, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве рф.

Исследователи из Института изучения войны отмечают, что пригожин и кадыров имеют целью представить минобороны россии и регулярные российские войска как неэффективные, тем самым сформировав условия для обвинения министерства обороны рф в неудачах в боях в некоторых районах Бахмута.

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То, что пригожин не выполнил свою угрозу вывести войска 5 мая, свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от минобороны россии. Он пытался шантажировать оборонное ведомство, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и он мог самостоятельно заявить о победе в городе за счет вероятных приготовлений российских военных перед запланированным украинским контрнаступлением, отмечают аналитики Института изучения войны. Его неспособность связаться с командующим так называемой специальной военной операцией сергеем суровикиным, если это правда, указывает на то, что пригожин не имеет столько рычагов влияния в российском минобороны, как он себе представлял, сообщают эксперты.

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