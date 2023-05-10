Ще плюс 690: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 196 310, 3736 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3736 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3039 (+8) од,
  • РСЗВ – 555 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 308 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 389 (+1).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян.

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