Ще плюс 690: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 196 310, 3736 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3736 (+2) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
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- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
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- РСЗВ – 555 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 308 (+1) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
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- крилаті ракети ‒ 970 (+15),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
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- спеціальна техніка ‒ 389 (+1).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян.