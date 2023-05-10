Еще плюс 690: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 310, 3736 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 196310 (+690) человек ликвидировано,
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- танков - 3736 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин - 7275 (+18) ед,
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- артиллерийских систем – 3039 (+8) ед,
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- РСЗО – 555 (+1) ед,
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- средства ПВО - 308 (+1) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),
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- крылатые ракеты - 970 (+15),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5) ед,
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- специальная техника - 389 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.