пригожин заявив, що "вагнерівці" отримають снаряди, а питання взаємодії з міноборони вирішуватиме суворікін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Глава ПВК “Вагнера” євген пригожин заявив, що міністерство оборони росії пообіцяло дати йому боєприпаси в необхідній кількості для продовження бойових дій. Крім того, питання взаємодії ПВК "Вагнер" з міністерством оборони вирішуватиме головнокомандувач повітряно-космічними силами росії й заступник командувача російським угрупованням в Україні сергій суровікін, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Нам дають суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій "Групи Вагнера" у взаємодії з міністерством оборони", - заявив пригожин.
Він додав, що міністерство оборони росії пообіцяло дати йому боєприпаси в необхідній кількості для продовження бойових дій.
Нагадаємо
5 травня пригожин записав експресивне відеозвернення до військового керівництва росії, вимагаючи надати боєприпаси для свого угруповання. Він пообіцяв, що найманці покинуть Бахмут 10 травня.
Згодом глава Чечні рамзан кадиров оголосив, що офіційно попросив путіна відправити підрозділи чеченського спецпризначенця "Ахмат" у Бахмут замість ПВК "Вагнер".