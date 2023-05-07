пригожин заявил, что ”вагнеровцы” получат снаряды, а вопросы взаимодействия с минобороны будет решать суровикин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Глава ЧВК “Вагнера” евгений пригожин заявил, что что министерство обороны россии пообещало дать ему боеприпасы в необходимом количестве для продолжения боевых действий. Кроме того, вопросы взаимодействия ЧВК "Вагнер" с министерством обороны будет решать главнокомандующий воздушно-космическими силами россии и заместитель командующего российской группировкой в Украине сергей суровикин, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий "Группы Вагнера" во взаимодействии с министерством обороны", - заявил пригожин.
Он добавил, что министерство обороны россии пообещало дать ему боеприпасы в необходимом количестве для продолжения боевых действий.
Напомним
5 мая пригожин записал экспрессивное видеообращение к военному руководству россии, потребовав предоставить боеприпасы для своей группировки. Он пообещал, что наемники покинут Бахмут 10 мая.
Впоследствии глава Чечни рамзан кадыров объявил, что официально попросил путина отправить подразделения чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут вместо ЧВК "Вагнер".