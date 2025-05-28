Готується 18-й пакет санкцій проти росії - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі триває підготовка 18-го пакета санкцій проти росії. За його словами, йдеться про тісну координацію з американським урядом і Конгресом США. Про це він зазначив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Зараз ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. Ми ведемо розмови з США. Американський уряд та Конгрес також говорять про санкції збоку США. Ми проінформовані про ці розмови і я беру в них активну участь. І сьогодні ми зробили перший крок в відповідному напрямку, я маю на увазі виробництво далекобійної зброї між Україною та Німеччиною і це буде співпраця, це йдеться про промислові обсяги