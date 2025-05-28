Готується 18-й пакет санкцій проти росії - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про підготовку 18-го пакету санкцій проти росії. Він зазначив тісну координацію з урядом та Конгресом США.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі триває підготовка 18-го пакета санкцій проти росії. За його словами, йдеться про тісну координацію з американським урядом і Конгресом США. Про це він зазначив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Зараз ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. Ми ведемо розмови з США. Американський уряд та Конгрес також говорять про санкції збоку США. Ми проінформовані про ці розмови і я беру в них активну участь. І сьогодні ми зробили перший крок в відповідному напрямку, я маю на увазі виробництво далекобійної зброї між Україною та Німеччиною і це буде співпраця, це йдеться про промислові обсяги
Він також попередив, що небажання росії припинити вогонь і йти на перемовини матиме наслідки, які "впроваджуватимуться щодня".
Лещенко: ухвалити 18-й пакет санкцій буде складно, бо деякі країни ЄС вже відстоюють цінності “русского міра”26.05.25, 12:37 • 2888 переглядiв
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Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження стелі цін на російську нафту та заборону на газопроводи Nord Stream у межах нового пакету санкцій, спрямованого на посилення тиску на москву з метою припинення війни проти України.