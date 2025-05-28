Готовится 18-й пакет санкций против россии - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время идет подготовка 18-го пакета санкций против россии. По его словам, речь идет о тесной координации с американским правительством и Конгрессом США. Об этом он отметил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Сейчас мы работаем над 18-м пакетом санкций. Мы ведем разговоры с США. Американское правительство и Конгресс также говорят о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах и я принимаю в них активное участие. И сегодня мы сделали первый шаг в соответствующем направлении, я имею в виду производство дальнобойного оружия между Украиной и Германией и это будет сотрудничество, это речь идет о промышленных объемах - отметил Мерц.

Он также предупредил, что нежелание россии прекратить огонь и идти на переговоры будет иметь последствия, которые "будут внедряться ежедневно".

Лещенко: принять 18-й пакет санкций будет сложно, потому что некоторые страны ЕС уже отстаивают ценности "русского мира"

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT, международной платежной системы, а также снижение потолка цен на российскую нефть и запрет на газопроводы Nord Stream в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на москву с целью прекращения войны против Украины.