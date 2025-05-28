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Готовится 18-й пакет санкций против россии - Мерц

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о подготовке 18-го пакета санкций против россии. Он отметил тесную координацию с правительством и Конгрессом США.

Готовится 18-й пакет санкций против россии - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время идет подготовка 18-го пакета санкций против россии. По его словам, речь идет о тесной координации с американским правительством и Конгрессом США. Об этом он отметил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Сейчас мы работаем над 18-м пакетом санкций. Мы ведем разговоры с США. Американское правительство и Конгресс также говорят о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах и я принимаю в них активное участие. И сегодня мы сделали первый шаг в соответствующем направлении, я имею в виду производство дальнобойного оружия между Украиной и Германией и это будет сотрудничество, это речь идет о промышленных объемах

- отметил Мерц.

Он также предупредил, что нежелание россии прекратить огонь и идти на переговоры будет иметь последствия, которые "будут внедряться ежедневно".

Лещенко: принять 18-й пакет санкций будет сложно, потому что некоторые страны ЕС уже отстаивают ценности "русского мира" 26.05.25, 12:37 • 2888 просмотров

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT, международной платежной системы, а также снижение потолка цен на российскую нефть и запрет на газопроводы Nord Stream в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на москву с целью прекращения войны против Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

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