Готовится 18-й пакет санкций против россии - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о подготовке 18-го пакета санкций против россии. Он отметил тесную координацию с правительством и Конгрессом США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время идет подготовка 18-го пакета санкций против россии. По его словам, речь идет о тесной координации с американским правительством и Конгрессом США. Об этом он отметил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Сейчас мы работаем над 18-м пакетом санкций. Мы ведем разговоры с США. Американское правительство и Конгресс также говорят о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах и я принимаю в них активное участие. И сегодня мы сделали первый шаг в соответствующем направлении, я имею в виду производство дальнобойного оружия между Украиной и Германией и это будет сотрудничество, это речь идет о промышленных объемах
Он также предупредил, что нежелание россии прекратить огонь и идти на переговоры будет иметь последствия, которые "будут внедряться ежедневно".
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Напомним
Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT, международной платежной системы, а также снижение потолка цен на российскую нефть и запрет на газопроводы Nord Stream в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на москву с целью прекращения войны против Украины.