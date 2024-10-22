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Головні тенденції у сфері смартфонів у 2025 році

Київ • УНН

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Експерт прогнозує ключові тренди в індустрії смартфонів на 2025 рік. Серед них - покращений ШІ, посилена безпека, багатоекранні дисплеї, екологічність виробництва та нові технології акумуляторів.

Головні тенденції у сфері смартфонів у 2025 році

Впровадження і розширення можливостей штучного інтелекту все ще визначатиме розвиток галузі розумних телефонів. Але не тільки ШІ задаватиме тон. Про головні тенденції 2025 року в галузі смартфонів у своїй авторській колонці на Forbes розповів всесвітньо відомий футуролог, автор книжок про ШІ Бернард Марр, пише УНН.

Голосові помічники на базі ШІ

Можливо, найбільш перетворювальним застосуванням ШІ в екосистемі смартфонів у 2025 році стане триваюче додавання функціональності LLM (тип програми штучного інтелекту, яка може розпізнавати і генерувати текст, серед інших завдань) до помічників ШІ. Подібне ми вже бачили на прикладі додавання Apple Intelligence до Siri і злиття Gemini від Google з Android. Це означає, що розмовні можливості наших телефонів стануть більш природними і схожими на людські.

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Користувацький досвід на основі штучного інтелекту

Крім голосових функцій на базі LLM, слід очікувати, що ШІ буде покращувати призначений для користувача досвід більш тонкими способами, такими як продовження терміну служби батареї, оптимізація сховища і поліпшення функціональності камери. Очікується, що пристрої стануть здатні передбачати поведінку користувача та інтуїтивно розподіляти ресурси більш персоналізованим чином.

Конфіденційність і безпека

Оскільки телефони отримують можливість дізнаватися про нас більше за допомогою своїх сканерів і датчиків і стають дедалі важливішими в нашому житті, значення забезпечення їхньої безпеки зростає.

Цього року вже було представлено інновацію, коли телефон здатний розпізнати можливу крадіжку. Експерт прогнозує подальший розвиток функцій, що використовують шифрування, біометрію і штучний інтелект на пристрої, призначених для захисту цінних даних, які вони зберігають.

Не дуже розумні телефони

У міру того, як зростає підгрупа користувачів телефонів, які страждають від «втоми від функцій», футуролог очікує, подальше зростання інтересу до «тупих» телефонів. Ці мінімалістичні пристрої розроблені для того, щоб зменшити вплив на життя користувачів безлічі відволікаючих факторів багатофункціональних телефонів. Або просто надати захищений пристрій, у разі втрати або крадіжки якого, в житті власника мало що зміниться.

Більш доступні багатоекранні дисплеї

Дисплеї з двома екранами існують уже деякий час, і цього року з'явилася модель з трьома екранами. Цей поштовх до розширення екранної площі без збільшення розміру пристрою показує, що у покупців смартфонів є апетит до пристроїв з великими дисплеями та інноваційними форм-факторами, навіть незважаючи на те, що поточні моделі дорогі. Це означає, що, ймовірно, в найближчому майбутньому ми побачимо появу дешевших моделей.

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Сталий розвиток у виробництві та проектуванні смартфонів

Оскільки поведінка споживачів дедалі більше зумовлена турботою про навколишнє середовище, виробники реагують, впроваджуючи більш стійкі практики протягом усього життєвого циклу своїх продуктів. Apple і Samsung збільшили відсоток перероблених матеріалів, які використовуються в їхніх пристроях, і ця тенденція, ймовірно, збережеться у 2025 році. Apple, зокрема, заявила, що має намір досягти 100% використання переробленого кобальту у своїх батареях найближчим часом.

Також спостерігається перехід до ширшого використання модульних деталей, як-от батареї та екрани, які можна легко замінити, щоб поліпшити ремонтопридатність і перероблюваність, збільшуючи термін служби продукту.

Найкраща технологія акумуляторів

Нові розробки в галузі акумуляторних технологій продовжать змінювати користувацький досвід смартфонів протягом 2025 року. Відомо, що великі виробники, працюють над розробкою твердотільних акумуляторів, які значно поліпшать термін служби і швидкість зарядки елементів живлення, що використовуються в пристроях. Вони також менш схильні до перегріву і можуть вирішити проблеми безпеки і скоротити випадки несправності акумулятора. Ми також можемо очікувати постійних поступових поліпшень, як-от поліпшене бездротове заряджання та управління акумулятором на основі штучного інтелекту.

Розширені рішення для підключення

У той час як багато регіонів світу все ще чекають, щоб скористатися перевагами розгортання справжніх мереж 5G, інші передові мережеві рішення обіцяють здійснити революцію використання смартфонів у найближчому майбутньому. Одним із головних нововведень є розгортання супутникових мереж - найбільш відомою з яких є Starlink. Це може призвести до розширення покриття мобільним зв'язком навіть на найвіддаленіші регіони планети, а також забезпечити стійкість перед обличчям технологічних збоїв або стихійних лих у районах з хорошим підключенням на даний час.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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