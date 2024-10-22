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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главные тенденции в сфере смартфонов в 2025 году

Главные тенденции в сфере смартфонов в 2025 году

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 16:25  •  4368 просмотра

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Эксперт прогнозирует ключевые тренды в индустрии смартфонов на 2025 год. Среди них - улучшенный ИИ, усиленная безопасность, многоэкранные дисплеи, экологичность производства и новые технологии аккумуляторов.

Внедрение и расширение возможностей искусственного интеллекта все еще будет определять развитие отрасли умных телефонов. Но не только ИИ будет задавать тон. О главных тенденциях 2025 года в области смартфонов в своей авторской колонке на Forbes рассказал всемирно известный футуролог, автор книг об ИИ Бернард Марр, пишет УНН.

Голосовые помощники на базе ИИ

Возможно, наиболее преобразующим применением ИИ в экосистеме смартфонов в 2025 году станет продолжающееся добавление функциональности LLM (тип программы искусственного интеллекта, которая может распознавать и генерировать текст, среди прочих задач) к помощникам ИИ. Подобное мы уже видели на примере добавления Apple Intelligence к Siri и слиянии Gemini от Google с Android. Это означает, что разговорные возможности наших телефонов станут более естественными и похожими на человеческие.

Apple представила новый iPad mini с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro15 октября 2024, 14:01 • 12100 просмотров

Пользовательский опыт на основе искусственного интеллекта

Помимо голосовых функций на базе LLM, следует ожидать, что ИИ будет улучшать пользовательский опыт более тонкими способами, такими как продление срока службы батареи, оптимизация хранилища и улучшение функциональности камеры. Ожидается, что устройства станут способны предугадывать поведение пользователя и интуитивно распределять ресурсы более персонализированным образом.

Конфиденциальность и безопасность

Поскольку телефоны получают возможность узнавать о нас больше с помощью своих сканеров и датчиков и становятся все более важными в нашей жизни, значение обеспечения их безопасности возрастает.

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В этом году уже была представлена инновация, когда телефон способен распознать возможную кражу. Эксперт прогнозирует дальнейшее развитие функций, использующих шифрование, биометрию и искусственный интеллект на устройстве, предназначенных для защиты ценных данных, которые они хранят.

Не очень умные телефоны

По мере того, как растет подгруппа пользователей телефонов, страдающих "усталостей от функций", футуролог ожидает, дальнейший рост интереса к "тупым" телефонам. Эти минималистичные устройства разработаны для того, чтобы уменьшить влияние на жизнь пользователей множества отвлекающих факторов многофункциональных телефонов. Или просто предоставить защищенное устройство, в случае потери или кражи которого, в жизни владельца мало что изменится.

Более доступные многоэкранные дисплеи

Дисплеи с двумя экранами существуют уже некоторое время, и в этом году появилась модель с тремя экранами. Этот толчок к расширению экранной площади без увеличения размера устройства показывает, что у покупателей смартфонов есть аппетит к устройствам с большими дисплеями и инновационными форм-факторами, даже несмотря на то, что текущие модели дороги. Это означает, что, вероятно, в ближайшем будущем мы увидим появление более дешевых моделей.

После многих лет разработки Amazon представляет свой первый цветной Kindle17 октября 2024, 07:09 • 12089 просмотров

Устойчивое развитие в производстве и проектировании смартфонов

Поскольку поведение потребителей все больше обусловлено заботой об окружающей среде, производители реагируют, внедряя более устойчивые практики на протяжении всего жизненного цикла своих продуктов. Apple и Samsung увеличили процент переработанных материалов, используемых в их устройствах, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2025 году. Apple, в частности, заявила, что намерена достичь 100% использования переработанного кобальта в своих батареях в ближайшее время.

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Также наблюдается переход к более широкому использованию модульных деталей, таких как батареи и экраны, которые можно легко заменить, чтобы улучшить ремонтопригодность и перерабатываемость, увеличивая срок службы продукта.

Лучшая технология аккумуляторов

Новые разработки в области аккумуляторных технологий продолжат менять пользовательский опыт смартфонов в течение 2025 года. Известно, что крупные производители, работают над разработкой твердотельных аккумуляторов, которые значительно улучшат срок службы и скорость зарядки элементов питания, используемых в устройствах. Они также менее подвержены перегреву и могут решить проблемы безопасности и сократить случаи неисправности аккумулятора. Мы также можем ожидать постоянных постепенных улучшений, таких как улучшенная беспроводная зарядка и управление аккумулятором на основе искусственного интеллекта.

Расширенные решения для подключения

В то время как многие регионы мира все еще ждут, чтобы воспользоваться преимуществами развертывания настоящих сетей 5G, другие передовые сетевые решения обещают произвести революцию использования смартфонов в ближайшем будущем. Одним из главных нововведений является развертывание спутниковых сетей — наиболее известной из которых является Starlink. Это может привести к расширению покрытия мобильной связью даже на самые отдаленные регионы планеты, а также обеспечить устойчивость перед лицом технологических сбоев или стихийных бедствий в районах с хорошим подключением в настоящее время.

X изменила условия, чтобы позволить своему ИИ обучаться на постах каждого22 октября 2024, 05:38 • 14076 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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