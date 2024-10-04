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Голова АРМА Дума не коментує критику і обирає формальні відповіді замість прозорості

Голова АРМА Дума не коментує критику і обирає формальні відповіді замість прозорості

Київ • УНН

 • 188374 перегляди

Олена Дума не коментує петицію про її звільнення та критику роботи АРМА. Заступник надав формальну відповідь, уникаючи конкретики щодо звинувачень у непрозорості та можливих зв'язках з проросійськими політиками.

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума уникнула коментарів щодо петиції про її звільнення і, очікувано, ігнорує критичні зауваження громадськості щодо ефективності її роботи, пише УНН з посиланням на отриману від АРМА відповідь на запит.

На запит журналістів, який, до речі, був направлений на ім’я очільниці АРМА, її заступник надіслав формальну відповідь. У тексті йдеться про те, що "відповідальність за зміст петиції несе виключно її автор", а АРМА "діяло, діє та буде діяти в інтересах держави на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Попри те, що петиція порушує серйозні питання щодо ефективного управління арештованими активами та містить інформацію про ймовірні зв’язки Олени Думи з проросійським політиками, очільниця АРМА фактично ухилилася від конкретної відповіді.

"Голова АРМА Олена Дума не коментує зауваження та пропозиції, висловлені в електронній петиції, відповідальність за зміст якої несе автор (ініціатор) електронної петиції", - повідомили в АРМА.

Така відповідь від держструктури викликає сумніви щодо відкритості до критики та готовності враховувати громадську думку. 

Варто зазначити, що така реакція від голови АРМА Олени Думи була очікуваною. Адже люди, які зіштовхувалися з нею в роботі, називають Думу "дуже вольовою і сильною людиною, яка не буде зважати ні на чиї думки". Так, колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков в коментарі УНН заявив, що Олена Дума, швидше за все, проігнорує зауваження про непрозорість роботи агентства, висловлені членами ради перед складанням повноважень.

Ймовірно, відсутність реакції Олени Думи на критику зумовлена тим, що за нею стоять певні політичні сили. Адже днями стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візитів нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по  двох пожежних драбинах, на яких немає журналів відвідувань та охорони. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
yuliia-tymoshenkoЮлія Тимошенко
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