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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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4 октября 2024, 10:05  •  27298 просмотра

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Елена Дума не комментирует петицию о ее увольнении и критику работы АРМА. Заместитель предоставил формальный ответ, избегая конкретики относительно обвинений в непрозрачности и возможных связях с пророссийскими политиками.

Руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума избежала комментариев относительно петиции о ее увольнении и, ожидаемо, игнорирует критические замечания общественности относительно эффективности ее работы, пишет УНН со ссылкой на полученный от АРМА ответ на запрос.

На запрос журналистов, который, кстати, был направлен на имя руководителя АРМА, ее заместитель прислал формальный ответ. В тексте говорится о том, что «ответственность за содержание петиции несет исключительно ее автор», а АРМА «действовало, действует и будет действовать в интересах государства на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины».

Несмотря на то, что петиция поднимает серьезные вопросы эффективного управления арестованными активами и содержит информацию о возможных связях Елены Думы с пророссийским политиками, руководительница АРМА фактически уклонилась от конкретного ответа.

«Председатель АРМА Елена Дума не комментирует замечания и предложения, высказанные в электронной петиции, ответственность за содержание которой несет автор (инициатор) электронной петиции», - сообщили в АРМА.

Такой ответ от госструктуры вызывает сомнения относительно открытости к критике и готовности учитывать общественное мнение. 

Стоит отметить, что такая реакция от главы АРМА Елены Думы была ожидаемой. Ведь люди, которые сталкивались с ней в работе, называют Думу «очень волевым и сильным человеком, который не будет считаться ни с чьим мнением». Так, бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков в комментарии УНН заявил, что Елена Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности работы агентства, высказанные членами совета перед сложением полномочий.

Вероятно, отсутствие реакции Елены Думы на критику обусловлено тем, что за ней стоят определенные политические силы. Ведь на днях стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визитов якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ «Гулливер».

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще «не знакома» с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре «черных» входа и залезть через окно по  двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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