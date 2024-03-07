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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Глави МЗС Німеччини та Британії обговорять посилення допомоги Україні

Київ • УНН

 • 23574 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час сьогоднішніх переговорів обговорять подальшу військову допомогу Україні та посилення тиску на росію.

Глави МЗС Німеччини та Британії обговорять посилення допомоги Україні

Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон обговорить посилення підтримки України на переговорах зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок сьогодні,  7 березня. Про це передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Міністри закордонних справ двох країн обговорять подальшу військову допомогу Україні і те, як чинити більший тиск на росію. 

Вони також обговорять прогрес у справі припинення вогню в Газі, допомогу анклаву і запобігання нелегальній міграції.

"Ми повинні зміцнювати нашу оборону, залишатися поруч із нашими найсильнішими друзями, такими як Німеччина, і звертатися до нових союзників", - йдеться в заяві Кемерона.

Як зазначається, зустріч дипломатів відбудеться після того, як минулого тижня російські ЗМІ опублікували перехоплену розмову між високопоставленими німецькими військовими чиновниками щодо України. У ньому німецькі чиновники згадують про розміщення британського персоналу в Україні і про те, як там були розміщені британські ракети Storm Shadow.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала канцлера Олафа Шольца "активно розглянути" ймовірні поставки крилатих ракет Taurus дальнього радіусу дії в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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