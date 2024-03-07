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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 08:27  •  4139 просмотра

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время сегодняшних переговоров обсудят дальнейшую военную помощь Украине и усиление давления на россию.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит усиление поддержки Украины на переговорах со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок сегодня,  7 марта. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

Министры иностранных дел двух стран обсудят дальнейшую военную помощь Украине и то, как оказывать большее давление на россию. 

Они также обсудят прогресс в деле прекращения огня в Газе, помощь анклаву и предотвращение нелегальной миграции.

"Мы должны укреплять нашу оборону, оставаться рядом с нашими сильнейшими друзьями, такими как Германия, и обращаться к новым союзникам", - говорится в заявлении Кэмерона.

Как отмечается, встреча дипломатов состоится после того, как на прошлой неделе российские СМИ опубликовали перехваченный разговор между высокопоставленными немецкими военными чиновниками относительно Украины. В нем немецкие чиновники упоминают о размещении британского персонала в Украине и о том, как там были размещены британские ракеты Storm Shadow.

Напомним 

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" вероятные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
reutersReuters
devid-kemeronДэвид Кэмерон
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
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