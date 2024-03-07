Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит усиление поддержки Украины на переговорах со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок сегодня, 7 марта. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министры иностранных дел двух стран обсудят дальнейшую военную помощь Украине и то, как оказывать большее давление на россию.

Они также обсудят прогресс в деле прекращения огня в Газе, помощь анклаву и предотвращение нелегальной миграции.

"Мы должны укреплять нашу оборону, оставаться рядом с нашими сильнейшими друзьями, такими как Германия, и обращаться к новым союзникам", - говорится в заявлении Кэмерона.

Как отмечается, встреча дипломатов состоится после того, как на прошлой неделе российские СМИ опубликовали перехваченный разговор между высокопоставленными немецкими военными чиновниками относительно Украины. В нем немецкие чиновники упоминают о размещении британского персонала в Украине и о том, как там были размещены британские ракеты Storm Shadow.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" вероятные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину.