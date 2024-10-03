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Глава розвідки Естонії: Захід має бути зацікавлений у поразці росії

Глава розвідки Естонії: Захід має бути зацікавлений у поразці росії

Київ • УНН

 • 14432 перегляди

Каупо Розін вважає, що від результату війни в Україні залежить час можливого конфлікту НАТО з росією. За його словами, росія може розв'язати глобальний конфлікт, якщо вийде з війни неушкодженою.

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін вважає, що Захід має бути зацікавленим у поразці росії в україно-російській війні. Про це він сказав під час передачі DW Conflict Zone, пише УНН.

Деталі

Глава естонської розвідки вважає, що росія може розв'язати глобальний збройний конфлікт, якщо путін зрозуміє, що він зможе вийти із війни неушкодженим і "що йому це зійде з рук".

Розін сказав, що від того, як закінчиться війна в Україні, залежить час визначення часу початку можливого потенційного військового конфлікту НАТО з росією.

Якщо після українсько-російської війни складеться ситуація, за якої росія, припустімо, вийде переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме виходячи з цієї нової ситуації

- сказав він.

Тому Захід, вважає Розін, має бути зацікавлений у тому, щоб росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде розв'язувати внутрішні проблеми, з якими вона, імовірно, зіштовхнеться в разі поразки у військовому конфлікті.

Думаю, що путін не переживе поразки росії

- підкреслив Розін.

Другим визначальним фактором є кількість часу, який знадобиться росіянам на відновлення або створення нових збройних сил. Він зазначив, що російські збройні сили сьогодні на кілька сотень тисяч солдатів більші, ніж до початку великомасштабного вторгнення. Також він нагадав, що москва розширює виробництво боєприпасів і сучасної зброї, частина якої поки що не використовується у війні в Україні. Проте, впевнений він, росія не зможе відшкодовувати сьогоднішній рівень втрат у живій силі та техніці протягом найближчих років.

Додамо

У лютому 2024 року розвідувальне відомство Естонії опублікувало доповідь, у якій ідеться про те, що москва готується до військової конфронтації із Заходом, і це може статися протягом найближчих десяти років. Це куди більш оптимістична оцінка, ніж у багатьох інших європейських військових і політиків. Наприклад, у липні головнокомандувач армією Великої Британії генерал Роланд Вокер заявив, що у НАТО є тільки від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до війни з країнами, які він назвав "віссю потрясінь": росія, Китай, Північна Корея та Іран.

Нагадаємо

Міністр оборони Естонії заявив про плани виробляти військову продукцію для України на суму понад 100 млн євро щорічно. Естонія прагне визначити пріоритетні потреби України до 2025 року.

Естонія та Фінляндія планують закрити Фінську затоку для російських кораблів23.09.24, 22:49 • 34017 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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