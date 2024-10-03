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Глава разведки Эстонии: Запад должен быть заинтересован в поражении россии

Глава разведки Эстонии: Запад должен быть заинтересован в поражении россии

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 14:56  •  1818 просмотра

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Каупо Розин считает, что от исхода войны в Украине зависит время возможного конфликта НАТО с россией. По его словам, россия может развязать глобальный конфликт, если выйдет из войны невредимой.

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин считает, что Запад должен быть заинтересован в поражении россии в украино-российской войне. Об этом он сказал во время передачи DW Conflict Zone, пишет УНН.

Детали

Глава эстонской разведки считает, что россия может развязать глобальный вооруженный конфликт, если путин поймет, что он сможет выйти из войны невредимым и "что ему это сойдет с рук".

Розин сказал, что от того, как закончится война в Украине, зависит время определения времени начала возможного потенциального военного конфликта НАТО с россией.

Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой россия, допустим, выйдет победителем, очень уверенным в себе государством, то все расчеты она будет делать исходя из этой новой ситуации

- сказал он.

Поэтому Запад, считает Розин, должен быть заинтересован в том, чтобы россия вышла из войны против Украины ослабленным государством, властям которого надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте.

Думаю, что путин не переживет поражения россии

- подчеркнул Розин.

Вторым определяющим фактором является количество времени, которое понадобится россиянам на восстановление или создание новых вооруженных сил. Он отметил, что российские вооруженные силы сегодня на несколько сотен тысяч солдат больше, чем до начала крупномасштабного вторжения. Также он напомнил, что москва расширяет производство боеприпасов и современного оружия, часть которого пока не используется в войне в Украине. Однако, уверен он, россия не сможет возмещать сегодняшний уровень потерь в живой силе и технике в течение ближайших лет.

Добавим

В феврале 2024 года разведывательное ведомство Эстонии опубликовало доклад, в котором говорится о том, что москва готовится к военной конфронтации с Западом, и это может произойти в течение ближайших десяти лет. Это куда более оптимистичная оценка, чем у многих других европейских военных и политиков. Например, в июле главнокомандующий армией Великобритании генерал Роланд Уокер заявил, что у НАТО есть только от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к войне со странами, которые он назвал "осью потрясений": россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Напомним

Министр обороны Эстонии заявил о планах производить военную продукцию для Украины на сумму более 100 млн евро ежегодно. Эстония стремится определить приоритетные потребности Украины до 2025 года.

Эстония и Финляндия планируют закрыть Финский залив для российских кораблей23 сентября 2024, 19:49 • 33218 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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