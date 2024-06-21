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Генштаб: сьогодні вже 47 боїв на фронті, більшість - на Покровському напрямку, ворог активізувався на Новопавлівському напрямку

Київ • УНН

 • 20392 перегляди

На фронті з початку доби сталося 47 боєзіткнень, з них 21 - на Покровському напрямку, активізувався ворог на Новопавлівському напрямку, на Харківському напрямку - без активних дій ворога.

Генштаб: сьогодні вже 47 боїв на фронті, більшість - на Покровському напрямку, ворог активізувався на Новопавлівському напрямку

На фронті з початку доби сталося 47 боєзіткнень, з них 21 - на Покровському напрямку, активізувався ворог на Новопавлівському напрямку, на Харківському напрямку - без активних дій ворога, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 11 годину 21 червня, пише УНН

Деталі

"Від початку цієї доби вже відбулося 47 бойових зіткнень. Противник здійснив два ракетні удари чотирма ракетами, п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБів, понад 400 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. 21 раз атакував дронами-камікадзе, - повідомили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Менше з тим за минулу добу в цьому районі ворог втратив 88 окупантів загиблими та пораненими.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже три бойові зіткнення в районах Степової, Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне боєзіткнення триває. За минулу добу ворог втратив на Куп’янському напрямку до 90 осіб. 

Наразі на Лиманському напрямку наші захисники відбивають три атаки окупантів поблизу Греківки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку за сьогодні ворог вже сім разів намагався атакувати наші позиції поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. П’ять боєзіткнень тривають.

Від початку доби агресор здійснив три спроби наблизитися до наших позицій поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог намагається прориватися в районі Торецька. Атака триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Від початку доби вже відбулось 21 бойове зіткнення неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість спроб ворога покращити власне становище вже зазнали невдачі, 15 – тривають. На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 302 окупантів вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворога в районі Парасковіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

Активізувався ворог на Новопавлівському напрямку. Тривають бої в районах Водяного та Урожайного. За сьогодні вже відбито одну штурмову дію поблизу Урожайного. Втрат позицій та територій недопущено.

На Оріхівському напрямку російський агресор двічі намагався вибити наших захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Одну атаку успішно відбито, іще один бій триває.

На решті напрямках активних наступальних дій, як повідомляється, окупанти не проводили.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу", - наголосили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Загалом, за добу, що минула ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 1 ракетний удар, із застосуванням 9 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 70 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, у тому числі 99 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та ОВТ, три артсистеми та чотири засоби ППО.

В Генштабі підтвердили ураження низки об’єктів рф 20 червня та 21 червня 21.06.24, 11:24 • 22741 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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