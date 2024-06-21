На фронте с начала суток произошло 47 боестолкновений, из них 21 - на Покровском направлении, активизировался враг на Новопавловском направлении, на Харьковском направлении - без активных действий врага, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 10 часов 21 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 47 боевых столкновений. Противник совершил два ракетных удара четырьмя ракетами, пять авиационных ударов с применением девяти КАБов, более 400 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. 21 раз атаковал дронами-камикадзе", - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. За минувшие сутки в этом районе враг потерял 88 оккупантов погибшими и ранеными.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения в районах Степной, Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается. За минувшие сутки враг потерял на Купянском направлении до 90 человек.

Сейчас на Лиманском направлении наши защитники отражают три атаки оккупантов вблизи Грековки и Невского. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении за сегодня враг уже семь раз пытался атаковать наши позиции вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Раздоловки. Пять боестолкновений продолжаются.

С начала суток агрессор предпринял три попытки приблизиться к нашим позициям вблизи Часов Яра и Клещиевки. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг пытается прорваться в районе Торецка. Атака продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. С начала суток уже произошло 21 боевое столкновение неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть попыток врага улучшить собственное положение уже потерпели неудачу, 15 - продолжаются. На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 302 оккупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении силы обороны отражают две атаки врага в районе Прасковьевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Активизировался враг на Новопавловском направлении. Продолжаются бои в районах Водяного и Урожайного. За сегодня уже отбито одно штурмовое действие вблизи Урожайного. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Ореховском направлении российский агрессор дважды пытался выбить наших защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Одна атака успешно отбита, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях активных наступательных действий, как сообщается, оккупанты не проводили.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала", - отметили в Генштабе.

Сводка за минувшие сутки

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

В общем, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах 1 ракетный удар, с применением 9 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 70 КАБов), совершил более 3000 обстрелов, в том числе 99 с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, три артсистемы и четыре средства ПВО.

В Генштабе подтвердили поражение ряда объектов в рф 20 июня и 21 июня