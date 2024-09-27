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Генштаб про ситуацію на фронті: 187 боїв за добу, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб про ситуацію на фронті: 187 боїв за добу, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 15583 перегляди

За минулу добу зафіксовано 187 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках. росіяни завдали 71 авіаудар та понад 4800 обстрілів, українські сили відбили численні атаки противника.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація - на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 27 вересня, передає УНН

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 71 авіаудар, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4800 обстрілів, з них 224 – із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку точилися чотири бої. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, вказали у Генштабі. 

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши при цьому 19 КАБів.

рф втратила 1370 військових за добу27.09.24, 07:47 • 17687 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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