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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: 187 боев за сутки, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: 187 боев за сутки, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 05:36  •  3890 просмотра

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За минувшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. россияне нанесли 71 авиаудар и более 4800 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки противника.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 187 боевых столкновений. Самая горячая ситуация - на Покровском направлении, также противник был активным на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 27 сентября, передает УНН

По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 71 авиаудар, сбросив 96 КАБов. Кроме этого, осуществили более 4800 обстрелов, из них 224 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении происходило 20 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении произошло 15 боевых столкновений. Враг атаковал возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении шли четыре боя. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении произошло 10 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, у Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении российские захватчики осуществили пять наступательных действий возле Водяного, Катериновки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, указали в Генштабе. 

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БпЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 16 авиаударов, использовав при этом 19 КАБов.

рф потеряла 1370 военных за сутки27 сентября 2024, 04:47 • 9580 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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