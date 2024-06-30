Генштаб: окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку, відбуваються бої в районі Часового Яру
Київ • УНН
Російські війська збільшили кількість атак на Харківському напрямку, бої тривають у районі Часового Яру, Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Макарівки.
На фронті з початку доби відбулось 90 зіткнень. Російські війська збільшили кількість атак на Харківському напрямку. На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. На Покровському напрямку війська рф вже здійснили 29 штурмових дій за сьогодні, йдеться у зведені Генштабу станом на 16:00 30 червня ,передає УНН.
Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани
За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:
Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.
Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.
Лиманський напрямок. Уже дев’ять штурмових дій агресора за сьогодні. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.
На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються.
На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька.
На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.
На Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
"Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки", - зауважили в Генштабі.
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