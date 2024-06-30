Киев • УНН
Российские войска увеличили количество атак на Харьковском направлении, бои продолжаются в районе Часового Яра, Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Макаровки.
На фронте с начала суток состоялось 90 столкновений. Российские войска увеличили количество атак на Харьковском направлении. На Краматорском направлении происходят бои в районе Часового Яра. На Покровском направлении войска рф уже совершили 29 штурмовых действий за сегодня, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 30 июня, передает УНН.
С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении. Отбито пять попыток продвинуться в сторону наших позиций. Активных боевых действий пока нет.
Похожая ситуация на Купянском направлении, где агрессор штурмовал с начала суток пять раз. Другая активность врага отсутствует.
Лиманское направление. Уже девять штурмовых действий агрессора за сегодня. Враг действовал в районах Невского и Торского, два боестолкновения в районе Невского еще продолжаются.
На Краматорском направлении происходят бои в районе Часового Яра. Всего уже шесть раз оккупанты атаковали на данном направлении, четыре штурма еще продолжаются.
На Торецком направлении враг применил авиацию. Нанесены удары КАБ в районах Нью-Йорка, Железного и Торецка.
На Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодня, из них шесть еще продолжаются.
На Времовском направлении продолжается бой в районе Макаровки.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.