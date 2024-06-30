На фронте с начала суток состоялось 90 столкновений. Российские войска увеличили количество атак на Харьковском направлении. На Краматорском направлении происходят бои в районе Часового Яра. На Покровском направлении войска рф уже совершили 29 штурмовых действий за сегодня, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 30 июня, передает УНН.

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении. Отбито пять попыток продвинуться в сторону наших позиций. Активных боевых действий пока нет.

Похожая ситуация на Купянском направлении, где агрессор штурмовал с начала суток пять раз. Другая активность врага отсутствует.

Лиманское направление. Уже девять штурмовых действий агрессора за сегодня. Враг действовал в районах Невского и Торского, два боестолкновения в районе Невского еще продолжаются.

На Краматорском направлении происходят бои в районе Часового Яра. Всего уже шесть раз оккупанты атаковали на данном направлении, четыре штурма еще продолжаются.

На Торецком направлении враг применил авиацию. Нанесены удары КАБ в районах Нью-Йорка, Железного и Торецка.

На Покровском направлении агрессор атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Сокола. Всего 29 штурмовых действий за сегодня, из них шесть еще продолжаются.

На Времовском направлении продолжается бой в районе Макаровки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.