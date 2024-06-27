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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися Торецький, Покровський та Курахівський

Київ • УНН

 • 64807 перегляди

За Генштабом, протягом дня найгарячішими напрямками залишалися Торецький, Покровський та Курахівський.

Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися Торецький, Покровський та Курахівський

На передовій відбулося 119 боєзіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційних удари (загалом скинув 56 КАБ), застосував 458 дронів-камікадзе. Здійснив 2863 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ЗСУ відбили 3 ворожі штурми в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка.

На Куп’янському: відбулося 10 боєзіткнень. Сили оборони відбили всі атаки в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському: ворог 8 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Копанок, Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Нині 4 атаки відбито, але бої тривають.

На Сіверському: Сили оборони відбили 6 атак окупантів поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському: загарбники 6 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районі Часового Яру. Уже 3 атаки відбито, проте інші бої ще тривають.

На Торецькому: супротивник намагався 26 разів штурмувати позиції захисників в районах Дружби, Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Один бій ще триває.

На Покровському: напруженою залишається обстановка. Окупанти атакували в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка та Уманське. Всього наразі відбулось 27 атак, одна триває.

На Курахівському: ворожі сили 18 разів атакували позиції Захисників. Досі ще тривають 2 боєзіткнення.

На Времівському: ворог бив у районі Костянтинівки. Дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському: успіху не мала спроба агресора атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському:  ЗСУ відбили 10 атак противника.

На фронті вже понад 100 бойових зіткнень, росіяни активно наступають на двох напрямках - Генштаб27.06.24, 19:45 • 34813 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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