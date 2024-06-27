Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов

С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов

  •  45374 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  118632 просмотра
Враг обстрелял Горняк и Нью-Йорк на Донетчине: трое раненых

Враг обстрелял Горняк и Нью-Йорк на Донетчине: трое раненых

  •  67340 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  42085 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  32104 просмотра
публикации
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  118632 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  131338 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  150397 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  177301 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  176086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  32047 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  42018 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  106039 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

26 июня 2024, 16:13  •  85374 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

26 июня 2024, 15:57  •  79689 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 19:54  •  6119 просмотра

Read in English

По Генштабу, в течение дня самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское.

На передовой произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались в течение дня Торецкое, Покровское и Кураховское. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных ударов (суммарно восемь ракет) и 43 авиационных удара (всего сбросил 56 КАБ), применил 458 дронов-камикадзе. Осуществил 2863 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 3 вражеских штурма в районах Волчанска, Липцов и Сотницкого Казачка.

На Купянском: произошло 10 боестолкновений. Силы обороны отбили все атаки в районах Степной Новоселовки, северо-восточнее Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском: враг 8 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Копанок, Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Сейчас 4 атаки отбиты, но бои продолжаются.

На Северском: Силы обороны отбили 6 атак оккупантов вблизи Спирного, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском: захватчики 6 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районе Часового Яра. Уже 3 атаки отбиты, однако другие бои еще продолжаются.

На Торецком: противник пытался 26 раз штурмовать позиции защитников в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Один бой еще продолжается.

На Покровском: напряженной остается обстановка. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая, Карловка и Уманское. Всего сейчас состоялось 27 атак, одна продолжается.

На Кураховском: вражеские силы 18 раз атаковали позиции Защитников. До сих пор еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Времовском: враг бил в районе Константиновки. Две атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском: успеха не имела попытка агрессора атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском:  ВСУ отбили 10 атак противника.

На фронте уже более 100 боевых столкновений, россияне активно наступают на двух направлениях - Генштаб27 июня 2024, 16:45 • 20749 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
toretskТорецк
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
  •  56573 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
  •  54252 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
  •  69267 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
  •  95799 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Эксклюзив
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
  •  101242 просмотра

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

Эксклюзив
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
  •  94029 просмотра

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Эксклюзив
Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса
  •  62905 просмотра

Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Эксклюзив
Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований
  •  49895 просмотра

Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований

Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
26 июня 2024, 16:27  •  97157 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
26 июня 2024, 15:22  •  84599 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Популярные

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  32104 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  42085 просмотра
Враг обстрелял Горняк и Нью-Йорк на Донетчине: трое раненых

Враг обстрелял Горняк и Нью-Йорк на Донетчине: трое раненых

  •  67340 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  118632 просмотра
С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов

С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов

  •  45374 просмотра

Публикации

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  118632 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  131338 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  150397 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  177301 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  176086 просмотра

Война

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

  •  6313 просмотра
Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

  •  9295 просмотра
Взрыв под Николаевом: детали сообщает ОВА

Взрыв под Николаевом: детали сообщает ОВА

  •  14219 просмотра
россияне стирают Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк": видео

россияне стирают Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк": видео

  •  14668 просмотра
В Николаеве прогремели взрывы - мэр

В Николаеве прогремели взрывы - мэр

  •  16797 просмотра

политика

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

  •  12675 просмотра
Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

  •  20938 просмотра
FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

  •  29326 просмотра
Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

  •  27868 просмотра
Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

  •  22379 просмотра

Война

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

  •  6313 просмотра
Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

  •  9295 просмотра
Взрыв под Николаевом: детали сообщает ОВА

Взрыв под Николаевом: детали сообщает ОВА

  •  14219 просмотра
россияне стирают Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк": видео

россияне стирают Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк": видео

  •  14668 просмотра
В Николаеве прогремели взрывы - мэр

В Николаеве прогремели взрывы - мэр

  •  16797 просмотра

политика

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

Электронное бронирование: Федоров рассказал, когда начнется бета-тест и кому будет доступно

  •  12675 просмотра
Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

Бывшего главаря террористов "днр" игоря стрелкова этапировали в колонию

  •  20938 просмотра
FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

  •  29326 просмотра
Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности

  •  27868 просмотра
Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

Тимошенко подтвердил, что правоохранители пришли к нему с обыском

  •  22379 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  57573 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  110800 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  113510 просмотра

Экономика

Кипер: с 1 июля начнут действовать летние запреты на движение грузовиков в Одесской области

Кипер: с 1 июля начнут действовать летние запреты на движение грузовиков в Одесской области

  •  16536 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  17544 просмотра
Испания поддержит развитие железнодорожных путей Украины под стандарты ЕС

Испания поддержит развитие железнодорожных путей Украины под стандарты ЕС

  •  21626 просмотра
Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

  •  16132 просмотра
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
Эксклюзив

  •  54258 просмотра

Киев

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева

  •  13042 просмотра
Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

  •  12959 просмотра
Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание

  •  14407 просмотра
На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

  •  13432 просмотра
Водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Киеве. Мужчине сообщили о подозрении

Водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Киеве. Мужчине сообщили о подозрении

  •  14776 просмотра