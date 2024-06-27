Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались Торецкое, Покровское и Кураховское

На передовой произошло 119 боестолкновений. Самыми горячими направлениями оставались в течение дня Торецкое, Покровское и Кураховское. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных ударов (суммарно восемь ракет) и 43 авиационных удара (всего сбросил 56 КАБ), применил 458 дронов-камикадзе. Осуществил 2863 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 3 вражеских штурма в районах Волчанска, Липцов и Сотницкого Казачка.

На Купянском: произошло 10 боестолкновений. Силы обороны отбили все атаки в районах Степной Новоселовки, северо-восточнее Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском: враг 8 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Копанок, Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Сейчас 4 атаки отбиты, но бои продолжаются.

На Северском: Силы обороны отбили 6 атак оккупантов вблизи Спирного, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском: захватчики 6 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районе Часового Яра. Уже 3 атаки отбиты, однако другие бои еще продолжаются.

На Торецком: противник пытался 26 раз штурмовать позиции защитников в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Один бой еще продолжается.

На Покровском: напряженной остается обстановка. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая, Карловка и Уманское. Всего сейчас состоялось 27 атак, одна продолжается.

На Кураховском: вражеские силы 18 раз атаковали позиции Защитников. До сих пор еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Времовском: враг бил в районе Константиновки. Две атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском: успеха не имела попытка агрессора атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском: ВСУ отбили 10 атак противника.

На фронте уже более 100 боевых столкновений, россияне активно наступают на двух направлениях - Генштаб