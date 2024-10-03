Генсек НАТО спільно з Сибігою вшанував пам'ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті у Києві
Київ • УНН
Марк Рютте та Андрій Сибіга віддали шану загиблим захисникам України біля Стіни пам'яті в Києві. Візит генсека НАТО включав важливі переговори з президентом Зеленським щодо членства України в Альянсі.
У четвер, 3 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом у Києві, спільно з главою МЗС України Андрієм Сибігою віддав шану загиблим захисникам України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сибіги.
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Очільник МЗС висловив подяку генсеку НАТО за те, що той відвідав Київ у якості свого першого закордонного візиту і провів важливі переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Біля Стіни пам'яті ми вшанували наших героїв, які віддали своє життя за Україну та нашу свободу
Нагадаємо
Президент України підкреслив важливість візиту Марка Рютте в Україну як нового керівника НАТО. Обговорено членство України в Альянсі, План перемоги та потреби в ППО перед зимою.