Генсек НАТО совместно с Сибигой почтил память погибших защитников Украины у Стены памяти в Киеве

В четверг, 3 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в Киеве, совместно с главой МИД Украины Андреем Сибигой почтил погибших защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сибиги.

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Глава МИД выразил благодарность генсеку НАТО за то, что тот посетил Киев в качестве своего первого зарубежного визита и провел важные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У Стены памяти мы почтили наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину и нашу свободу - заявил Сибига.

Напомним,

Президент Украины подчеркнул важность визита Марка Рютте в Украину как нового руководителя НАТО. Обсуждались членство Украины в Альянсе, План победы и потребности в ПВО перед зимой.