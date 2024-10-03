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Генсек НАТО совместно с Сибигой почтил память погибших защитников Украины у Стены памяти в Киеве

Генсек НАТО совместно с Сибигой почтил память погибших защитников Украины у Стены памяти в Киеве

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:00  •  697 просмотра

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Марк Рютте и Андрей Сибига отдали дань уважения погибшим защитникам Украины у Стены памяти в Киеве. Визит генсека НАТО включал важные переговоры с президентом Зеленским относительно членства Украины в Альянсе.

В четверг, 3 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в Киеве, совместно с главой МИД Украины Андреем Сибигой почтил погибших защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сибиги.

Детали

Глава МИД выразил благодарность генсеку НАТО за то, что тот посетил Киев в качестве своего первого зарубежного визита и провел важные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У Стены памяти мы почтили наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину и нашу свободу

- заявил Сибига. 

Напомним,

Президент Украины подчеркнул важность визита Марка Рютте в Украину как нового руководителя НАТО. Обсуждались членство Украины в Альянсе, План победы и потребности в ПВО перед зимой.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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