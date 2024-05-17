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Генерал-майор Баргилевич взяв участь у засіданні Військового Комітету НАТО: обговорювали плани оборони та підтримку України

Генерал-майор Баргилевич взяв участь у засіданні Військового Комітету НАТО: обговорювали плани оборони та підтримку України

Київ • УНН

 • 26095 перегляди

Генерал-майор Анатолій Баргилевич взяв участь у 191-му засіданні Військового комітету НАТО, де обговорювалися питання посилення оборонних планів, готовності до протидії загрозам та подальшої підтримки України.

Генерал-майор Анатолій Баргилевич узяв участь у 191-му засіданні Військового Комітету НАТО, де обговорювалися питання зміцнення оборонних планів та підтримки України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Генерал-майор Анатолій Баргилевич взяв участь через засоби телекомунікаційного зв'язку в 191-му засіданні Військового Комітету НАТО в форматі Ради Україна-НАТО. Захід відбувся в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 16 травня 2024 року.

На засіданні головні оборонні відомства НАТО обговорювали зміцнення виконуваності нових оборонних планів Альянсу, готовність членів Альянсу протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також подальшу підтримку України та інші стратегічні питання для Альянсу.

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Голова Військового Комітету НАТО Адмірал Роб Бауер та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спільно відкрили засідання. Під час першої сесії головував Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації Генерал Філіп Лавін.

Під час другої сесії начальники Генеральних штабів держав-членів НАТО зустрілися у форматі Ради Україна-НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні та підтримку України з боку НАТО. Генерал-майор Анатолій Баргилевич представив інформацію про ситуацію на місці.

Голова Військового Комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна продемонструвала світові, що вона здатна досягати безпрецедентних успіхів на полі бою.

Немає нічого, чого вони не можуть зробити. Усе, що їм потрібно… це наша допомога

- заяважив Роб Бауер.
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Під час третьої сесії Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі звітував начальникам оборонних відомств про прогрес у втіленні планів з оборони та стримування, а також обговорювалися спроможності оборони та стійкості суспільства. Засідання закінчилося спільною прес-конференцією з участю адмірала Роба Бауера та генерала Крістофера Каволі.

НАТО скликає засідання військового комітету: говоритимуть про Україну 29.04.24, 22:13 • 21041 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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