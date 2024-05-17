Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины
Киев • УНН
Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного комитета НАТО, где обсуждались вопросы усиления оборонных планов, готовности к противодействию угрозам и дальнейшей поддержки Украины.
Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного Комитета НАТО, где обсуждались вопросы укрепления оборонных планов и поддержки Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие через средства телекоммуникационной связи в 191-м заседании Военного Комитета НАТО в формате Совета Украина-НАТО. Мероприятие состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 16 мая 2024 года.
На заседании главные оборонные ведомства НАТО обсуждали укрепление выполнимости новых оборонных планов Альянса, готовность членов Альянса противостоять текущим и будущим угрозам, а также дальнейшую поддержку Украины и другие стратегические вопросы для Альянса.
Председатель Военного Комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совместно открыли заседание. Во время первой сессии председательствовал Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации Генерал Филипп Лавин.
Во время второй сессии начальники Генеральных штабов государств-членов НАТО встретились в формате Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить ситуацию в Украине и поддержку Украины со стороны НАТО. Генерал-майор Анатолий Баргилевич представил информацию о ситуации на месте.
Председатель Военного Комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина продемонстрировала миру, что она способна достигать беспрецедентных успехов на поле боя.
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Во время третьей сессии Верховный Главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отчитывался начальникам оборонных ведомств о прогрессе в воплощении планов по обороне и сдерживанию, а также обсуждались способности обороны и устойчивости общества. Заседание закончилось совместной пресс-конференцией с участием адмирала Роба Бауэра и генерала Кристофера Каволи.
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