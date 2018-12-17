Гройсман відповів на слова Лаврова про "провокації" біля Криму

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо "провокації" на адмінмежі з Кримом є його власною вигадкою. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного брифінгу з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні у Брюсселі, передає кореспондент УНН.