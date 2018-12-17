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Гройсман відповів на слова Лаврова про "провокації" біля Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо "провокації" на адмінмежі з Кримом є його власною вигадкою. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного брифінгу з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Гройсман відповів на слова Лаврова про "провокації" біля Криму

"Як прокоментувати слова міністра закордонних справ РФ? Він сам це придумав. Потім сам вийшов і озвучив. Третє, що йому не вистачає – це реалізувати свій абсолютно неадекватний план", - сказав Прем’єр.

За словами Гройсмана, Україна ніколи ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій.

"Те, що трапилось в Азовському морі, – це є абсолютно брутальний напад сил РФ під їхнім державним прапором проти нашої суверенної держави, нашого флоту і проти українських моряків", - додав він.

Як повідомляв УНН, за словами Лаврова, українська влада нібито планує здійснити "збройну провокацію" на адмінмежі материкової України та окупованого Криму наприкінці грудня.

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